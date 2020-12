Atlético Madrid wint met 0-2 van Real Sociedad in Spaanse topper

Een misschien wel onverwachtse topaffiche in Spanje. Leider Atlético Madrid ging op bezoek bij de verrassing van het seizoen, Real Sociedad, die derde staat in La Liga.

Geen Januzaj bij Real Sociedad. De vleugelaanvaller is out met een spierblessure in het bovenbeen en werd dus gemist voor de wedstrijd tegen Atlético Madrid.

Na zijn wondermooie assist voor Luis Suárez in de wedstrijd tegen Elche was Yannick Ferreira Carrasco opnieuw belangrijk voor Atlético Madrid. Net na de rust gaf de 27-jarige Belg de assist voor Mario Hermoso. Atlético Madrid kwam zo op een 0-1 voorsprong.

Meer balbezit voor Real Sociedad in de loop van de tweede helft, maar de betere kansen bleven voor Atlético. In minuut 74 tekende Marcos Llorente voor de bevrijdende 0-2.

Atlético Madrid pakt zo drie belangrijke punten en loopt voorlopig uit op Real Madrid. Barcelona komt vanavond nog in actie.