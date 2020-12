Ajax eert Bob Marley met héél speciaal en Jamaicaans getint derde shirt

Het shirt zal geïnspireerd zijn op ‘Three Little Birds’ van Bob Marley. Het nummer is steevast aanwezig op de thuiswedstrijden van AFC Ajax. En daar willen de Amsterdammers iets mee doen.

Het shirt moet een ode worden aan de wereldbekende zanger. De zanger overleed in 1981. Volgend seizoen zal hij dus exact veertig jaar geleden gestorven zijn, maar in de ArenA is hij allesbehalve vergeten.

Ajax 21/22 Third Shirt - Prediction

About 70% accurate. Yes, it's going to be a tribute to Bob Marley. pic.twitter.com/xpOpzKeqZt