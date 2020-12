🎥 De twee doelpunten van Benito Raman zullen Schalke 04 deugd doen: "We moesten het jaar op een goede manier afsluiten"

Schalke 04 kwalificeerde zich dinsdagavond voor de achtste finales van de Duitse beker. Het zal de Duitse club deugd doen, want in de Bundesliga worstelen ze met zichzelf. Benito Raman was de grote held in de beker met twee doelpunten.

Het was een logische overwinning tegen SSV Ulm, een club uit de vierde klasse van Duitsland, maar daarom zal de zege niet minder deugd doen. Het was nodig, want in de Duitse competitie kon de ploeg van Benito Raman nog niet winnen.

"Winnen in de competitie"

Suat Serdar opende de score en vervolgens maakte Benito Raman het verschil met twee doelpunten. Onze landgenoot bevestigt het belang van deze overwinning. "Het was heel belangrijk om dit moeilijke jaar op een goede manier af te sluiten."

En Benito Raman is ook blij dat hij zijn team heeft kunnen helpen met zijn vierde en vijfde doelpunt van het seizoen. Nu moet de club op dit elan verder gaan. "Nu moeten we ook nog winnen in de competitie, want we moeten onze plaats in de Bundesliga redden", besluit hij. De volgende wedstrijd van Schalke 04 is op 2 januari tegen Hertha Berlijn.