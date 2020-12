Vertrekt opnieuw een Nederlandse spits uit Bundesliga? Tottenham moet enkel juiste bedrag op tafel leggen

Donderdag werd bekendgemaakt dat Bas Dost van Eintracht Frankfurt naar Club Brugge zal ggaan. Het is goed mogelijk dat een tweede Nederlandse spits de Bundesliga zal verlaten in januari.

Want Tottenham is zeer geïnteresseerd in Wout Weghorst. Weghorst speelt sinds de zomer van 2018 voor Wolfsburg en was dit seizoen in 13 duels al goed voor 9 doelpunten.

Volgens het Duitse BILD hebben Wolfsburg en Weghorst een overeenkomst dat hij voor 35 miljoen mag vertrekken. Het zal afhangen van hoe graag Mourinho hem erbij wilt.

Sabitzer

Mourinho is niet alleen geïnteresseerd in Weghorst maar ook in Marcel Sabitzer. De Oostenrijkse middenvelder van RB Leipzig is de grootverdiener van de ploeg en zou aan het loonplafond zitten met 6 miljoen euro. Daarom wil hij nu verkassen.