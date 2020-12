Arsenal pakt deugddoende zege en smeert Chelsea een ruime 3-1 nederlaag aan

Op Boxing Day stond er een Londens derby tussen Arsenal en Chelsea op het programma. The Gunners moesten absoluut winnen om weg te geraken uit de onderste regionen van het klassement.

Arsenal had dringend nood aan een nieuwe driepunter om weg te blijven van de Engelse degradatiestreep. Het begon furieus aan de openingsfase, maar tot kansen kwam het niet.

Op het halfuur vloerde Reece James Arsenal-verdediger Kieran Tierney. Alexandre Lacazette bleef koel en faalde niet vanop de stip. Met zijn vierde doelpunt van het seizoen opende de Fransman de score voor The Gunners.

Vlak voor rust stond Chelsea-doelman Edouard Mendy aan de grond genageld na een ferme vrije trap van Granit Xhaka. De Zwitser krulde vanop een enorme afstand de bal in de rechterbovenhoek. Granit Xhaka keerde net terug uit schorsing nadat hij in het verloren duel tegen Burnley naar de keel van een tegenstander greep. Vergeven en vergeten lijkt nu.

Na rust was de vernedering compleet voor de bezoekers. Youngster Bukayo Saka leek een voorzet te geven maar verschalkte uiteindelijk zelf de doelman. In het slot was er nog wat gevaar voor de troepen van Frank Lampard. Tammy Abraham legde uiteindelijk de 3-1 eindstand vast. Het kreeg zelfs in het absolute slot nog een strafschop. Maar Jorginho kon de ultieme mogelijkheid niet verzilveren.

De wederopstanding van Arsenal? Het schuift een plekje op en springt tijdelijk over Leeds United dat zondag nog in actie komt.