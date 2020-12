🎥 Aanvoerder Kevin De Bruyne wint eenvoudig met Manchester City, Everton springt na moeizame zege tegen hekkensluiter naar de tweede plaats

Boxing Day is een aangename dag voor de Engelse voetballiefhebbers. Dit jaar ziet het Everton na een krappe overwinning naar de tweede plaats springen. Manchester City kende geen moeite met Newcastle United.

Sheffield United 0-1 Everton

Het werd een moeilijke avond voor Everton op bezoek bij hekkensluiter Sheffield. De thuisploeg leek zijn derde gelijkspel van het seizoen binnen te hebben. Maar The Toffees konden na een lage schuiver van Gylfi Sigurdsson toch nog aan het juichen. Met deze nieuwe driepunter profiteren de troepen van Carlo Ancelotti van het 2-2 gelijkspel tussen Leicester City en Manchester United. Het springt naar een tweede plaats in het klassement. Het telt nu één punt minder als stadsrivaal Liverpool. Zij komen zondag nog wel in actie tegen promovendus West Bromwich Albion.

Manchester City 2-0 Newcaste United

Een eenvoudige zege voor Kevin De Bruyne en Co. Het vele balbezit werd beloond door treffers van Ilkay Gundogan en Ferran Torres. Newcastle United had weinig voeling met de bal en eindigde met maar liefst 20% van het balbezit. Aanvoerder Kevin De Bruyne stond negentig minuten op het veld. The Citizens staan na een wisselvallige start van het seizoen voorlopig vijfde in het klassement. Het nadert tot op vijf punten van competitieleider Liverpool.