Yannick Carrasco wil bij de nationale ploeg zijn kwaliteiten hoger op het veld tonen: "Het is duidelijk dat waar ik nu sta niet mijn beste positie is"

Yannick Carrasco doet het enorm goed bij Atlético Madrid. De flankaanvaller heeft een groot aandeel aan de leidersplaats in Spanje, maar wordt in eigen land door veel supporters bekritiseerd. Volgens hem ligt dat aan bondscoach Roberto Martinez dat hem niet opstelt op zijn favoriete positie

De Rode Duivel was ook duidelijk in een interview met Sport/Voetbalmagazine: "Het is duidelijk dat waar ik nu sta bij de nationale ploeg niet mijn beste plaats is. Dankzij de afwezigheid van Eden Hazard heeft iederen gezien dat ik hoger op het veld me meer kan uitleven. Ik durf meer en daarom speel ik niet graag lager op het veld."

Toch begrijpt de 27-jarige flankaanvaller dat een fitte Eden Hazard niet uit de ploeg weg te denken is: "Als Eden voor me staat is er geen discussie. Als hij voor me staat geef ik hem gewoon de bal, hij doet al dribbelend de rest. Dat is mijn rol in het collectieve aspect van de Rode Duivels. Dat moet je kunnen accepteren.'

Bij Atlético Madrid maakt hij dus ook indruk op zijn aanvallendere positie. Yannick Carrasco trof dit seizoen in de Spaanse competitie al tweemaal raak maar was vooral beslissend met zijn individuele acties.