Bayern München zet vol in op gedroomde vervanger Alaba: monstertalent is bij concurrent voor een prikje op te halen

David Alaba beschikt bij Bayern München over een aflopend contract en wil voorlopig van geen verlenging weten. Der Rekordmeister heeft echter al een gedroomde opvolger in het oog, al loopt die wel bij de concurrentie.

Dayot Upamecano is één van de meest beloftevolle centrale verdedigers in het Europese voetbal. De 23-jarige Fransman maakt al enkele jaren indruk bij RB Leipzig, nota bene één van de grote uitdagers van FC Hollywood voor de titel in de komende jaren.

Toch heeft de Beierse topclub een goede kans om het Franse toptalent weg te halen uit Leipzig. Er staat namelijk een clausule in zijn contract waardoor hij komende zomer voor 42 miljoen euro Leipzig kan verlaten.

Een zeer gunstige prijs als je weet dat Manchester City voor Harry Maguire zo'n 88 miljoen euro neerlegde. Volgens The Athletic maakt Bayern Mûnchen van Dayot Upamecano dan ook één van zijn hoofdtargets volgende zomer.