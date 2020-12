Leuke wedstrijd tussen West Ham en Brighton & Hove Albion kent geen winnaar

Een derde gelijkspel op rij voor Brighton & Hove Albion. De ploeg van Leandro Trossard raakte deze middag niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen West Ham. Daardoor moeten ze achteruit blijven kijken, want ze staan slechts twee punten boven de degradatiezone.

De eerste helft leekt te eindigen op een 0-0 gelijkspel, maar het was buiten Maupay gerekend. De aanvaller legde net voor het rustsignaal de 0-1 voorsprong tegen de netten. Op het uur kwam West Ham echter langszij via Ben Johnson.

Het was al geleden van 21 november dat Brighton & Hove Albion nog eens kon winnen en dus gingen ze nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe voorsprong. Die kwam er ook, want Lewis Dunk zorgde 20 minuten voor het einde voor de 1-2.

De zege was binnen handbereik, maar het was buiten Soucek gerekend. De sterke middenvelder kopte de 2-2 eindstand binnen via een hoekschop. Een derde gelijkspel op rij dus voor Brighton en Leandro Trossard en daar schieten ze weinig mee op. Ze staan twee punten boven de degradatiezone. West Ham staat op de tiende plaats.