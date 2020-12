Mentale boost voor Leander Dendoncker en Co? Aanvaller die eind november schedelbreuk opliep keert voor het eerst weer terug naar het stadion

Eind november liep Wolverhampton-speler Raul Jimenez een schedelbreuk op. Zondagavond is hij voor het eerst weer aanwezig in het stadion. Vanuit de tribune zal hij zijn ploeggenoten aanmoedigen tegen Tottenham.

De supporters van Wolves zullen opgelucht ademhalen. Zondagavond keert Raul Jimenez voor het eerst na zijn schedelbreuk terug naar het Molineux stadion. Eind november bleef de Mexicaan roerloos op het veld liggen na een vreselijke botsing met David Luiz. De aanvaller mocht pas een week na het incident het ziekenhuis verlaten.

Raul Jimenez is dus een lange tijd out door een schedelbreuk. Wanneer hij weer volledig fit geraakt is momenteel nog een groot vraagteken. Hij kwam al enkele keren zijn ploeggenoten opzoeken op het trainingsveld van de club. Zondagavond kijkt hij toe hoe zijn team het doet tegen Tottenham Hotspur.