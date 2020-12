Axel Witsel krijgt na teleurstellende maand december eindelijk ook eens goed nieuws te horen: nauwkeurigste passing in de Bundesliga

Axel Witsel heeft een straffe statistiek beet. De passes van de controlerende middenvelder zijn het meest nauwkeurig in de Bundesliga. Hij haalt het van Nico Elvedi, verdediger van Borussia Mönchengladbach en zijn Zwitserse ploeggenoot Manuel Akanji. Dat zal hem ongetwijfeld deugd doen.

Hij zit namelijk met zijn club in een vervelende dip. Dortmund behaalde in december een teleurstellende 4 op 12 en zag zijn concurrenten steeds verder uitlopen. Het telt ondertussen al acht punten minder dan competitieleider Bayer München.

De club mocht zijn titeldroom dus al voor de winterstop weer opbergen, trainer Lucien Favre werd door het bestuur dan ook op straat gegooid. Na de kortstondige "winterbreak" kan er ook maar beter gewonnen worden. Op 3 januari speelt Dortmund tegen rechtstreeks concurrent Wolfsburg. De ploeg van Koen Casteels telt twee punten meer in het klassement en heeft virtueel recht op het laatste Champions League-ticket.

Players with best pass accuracy this season



1. Axel Witsel - midfielder

2. Nico Elvedi - defender

3. Manuel Akanji - defender

4. Willi Orban - defender

5. Makoto Hasebe - defender



