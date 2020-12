Nieuwe ploeg toont interesse in Divock Origi: trekt de Rode Duivel naar de Serie A?

Divock Origi zou in januari al op zoek kunnen gaan naar een nieuwe ploeg en aan interesse is er alvast geen gebrek. Zo zou de Rode Duivel, die dit seizoen maar weinig speelminuten krijgt bij Liverpool, naar de Serie A kunnen trekken.

Divock Origi krijgt dit seizoen weinig kansen van Jürgen Klopp bij Liverpool en de aanvaller zou daarom op zoek kunnen gaan naar een nieuwe uitdaging en er is heel wat interesse. Zo wil Wolverhampton hem in de Premier League houden, maar ook Schalke 04 toonde al interesse. Nu is er een nieuwe ploeg bijgekomen, want volgens Corriere dello Sport aast ook Inter op de Rode Duivel.

Bij de Italiaanse topclub zou Origi onder meer de concurrentie kunnen aangaan met landgenoot Romelu Lukaku. Voorlopig zit Origi aan één doelpunt in acht wedstrijden in alle competities samen bij Liverpool dit seizoen.