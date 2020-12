'Juventus wil strijdbijl begraven en klopt aan bij rivaal voor aanvallende versterking'

Juventus FC beleeft een niet al te best seizoen. De grootmacht uit Turijn was de voorbije seizoenen onverslaanbaar in eigen land, maar heeft nu dringend nood aan versterking.

De Oude Dame staat momenteel op een teleurstellende zesde plaats geparkeerd. Na enkele slechte prestaties bedraagt de kloof met AC Milan inmiddels al tien punten. Om Cristiano Ronaldo in stelling te brengen wil Juventus Arkadiusz Milik naar Turijn halen. Enig probleem: hij voetbalt bij SSC Napoli. De sfeer tussen Partenopei en Juventus is extreem gespannen nadat laatstgenoemde de club van Dries Mertens een forfaitnederlaag probeerde aan te smeren nadat de plaatselijke autoriteiten Napoli hadden verboden om naar het Noorden te reizen. Uiteindelijk zal de wedstrijd alsnog ingehaald worden. Vredespijp Volgens de Italiaanse media hebben beide voorzitters elkaar ontmoet in een poging om de strijdbijl te begraven. Een transfer zou overigens positief zijn voor beide kampen. Napoli verdient nog iets aan een speler die bijna einde contract is, terwijl Juventus de nodige versterking beet heeft.