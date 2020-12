Lionel Messi blikt terug op woelige zomer en noemt droombestemming: "Ik wilde echt vertrekken"

Het huwelijk tussen Lionel Messi en FC Barcelona lijkt een tweede adem gevonden te hebben. Deze zomer probeerde de Argentijn nochtans bijna alles om de club te kunnen verlaten.

Lionel Messi voelde dat er afgelopen zomer een einde kwam aan zijn avontuur bij FC Barcelona. Hij had dan nog wel een contract tot 2021, toch probeerde hij er alles aan om vroeger te kunnen vertrekken: "Ik heb voortdurend tegen Josep Bartomeu (de inmiddels opgestapte clubpresident) gezegd dat ik wilde vertrekken naar ergens anders. Hij bleef maar vastberaden nee zeggen", vertelde Messi in een zeldzaam interview met La Sexta.

Daarnaast blies er met de aanstelling van trainer Ronald Koeman een nieuwe wind door de club. Heel wat spelers vielen uit de gratie en moesten ander oorden opzoeken. Extra pijnlijk voor de Argentijn, ook zijn boezemvriend Luis Suarez moest opstappen. Lionel Messi blijft onder de indruk hoe de spits zijn contract afkocht en tekende bij rivaal Atlético Madrid.

Ook Messi kon zijn contract laten ontbinden. Hij is er namelijk van overtuigd dat hij deze zaak in de rechtbank had kunnen winnen, maar dat kreeg de linkspoot niet over zijn hart: "Ik wilde Barcelona niet op deze manier verlaten."

Momenteel is de 33-jarige voetballegende aan zijn laatste maanden bezig bij zijn club. Het is ook nog voor hem een groot vraagteken hoe zijn toekomst er uit zal zien: "Ik weet niet wat er na dit seizoen gaat gebeuren. De Verenigde Staten lijkt me een leuke bestemming, maar ik weet niet of dat gaat gebeuren."