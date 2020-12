Blijft ervaren aanvaller langer bij Manchester United? "Op dit moment lijkt het erop dat er nog een paar jaar in hem zit"

Edinson Cavani speelt sinds dit seizoen voor Manchester United en de Uruguayaan doet het goed met 3 doelpunten en 2 assists in de Premier League. Ook Ole Gunnar Solskjaer is onder de indruk.

Zo vertelt de Noor dat Cavani dit seizoen nog van goudwaarde zal zijn voor Manchester United. "Een speler met zo'n kwaliteiten is zeker een starter. Hij zal waarschijnlijk meer wedstrijden beginnen dan dat hij niet zal doen", staat te lezen bij SkySports.

Het contract van Cavani loopt tot het einde van dit jaar, maar Solskjaer lijkt te hinten naar een verlengd verblijf voor de aanvaller. "Op dit moment lijkt er nog een paar jaar in hem te zitten. Hij is op zijn leeftijd nog één van de meest fitte spelers die we hebben", aldus de Noor.