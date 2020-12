Onder de loep: OTRO, de streamingdienst dat het nieuwe Instagram van de voetbalsterren moest worden

Het moest hét nieuwe sociale netwerk van de voetbalsterren worden. Onder andere David Beckham, Neymar Jr, Dele Alli, Zinedine Zindane, Luis Suarez, Lionel Messi, Romelu Lukaku en zelfs Eric Cantona namen deel aan de lancering. Maar enkele maanden later werd het stil rondom het nieuwe project OTRO.

3 december 2018, David Beckham post een zwartwit foto van hem en Neymar. De caption: "The countdown is on, get ready! #OTROiscoming" Enkele minuten later post Lionel Messi een zwartwit foto met niemand minder dan Zidane. Opnieuw zien we de hashtag 'OTRO is coming'. Vervolgens zagen we Isco die poseerde met James Rodriguez en Dele Alli. Nog andere voetbal legendes van vroeger en nu zouden volgen. Het leek wel alsof élke grote naam in de industrie zich had opgegeven om er deel van uit te maken. Heel de (voetbal)wereld vroeg zich af "Wat is er aan de hand en wat doen al deze voetbalsterren met elkaar op de foto?"

Enkele uren later kwam er eindelijk meer duidelijkheid. OTRO was geboren. Het moest hét nieuwe sociale netwerk worden van de grootste voetbalsterren op aarde.

Exclusieve foto's, video's, documentaires, een Q&A functie, OTRO had alles wat je als voetbalfan kon wensen.

Wie alles wilde weten over de levensstijl van de rijke en beroemde voetballers had een nieuwe app genaamd OTRO. Het beloofd toegang te geven tot een nieuwe digitale fanclub gecreëerd door enkele van de beste voetballers ter wereld, en gelanceerd met de steun van de grootste supersterren van de sport. Het nieuwe platform, dat onder andere vergeleken werd met Spotify en Instagram, bood supporters over de hele wereld een ongeziene inkijk op het leven van hun helden dankzij video's, foto's, exclusieve documentaires en zelfs een Q&A chatfunctie, in negen talen in 200 landen.

Het zag er allemaal zeer belovend uit. De sterren waren klaar om exclusieve inzichten in hun leven te delen op een regelmatige basis en het enige wat je hoefde te doen om er toegang tot te krijgen was £3.30 (€3,60) per maand te betalen.

Maar nog geen twee jaar later mag je dat geld al in je portefeuille houden. "Tussen het concept van de app uitwerken en het op de markt komen, was de industrie in een behoorlijk tempo geëvolueerd", aldus Claire McArdle, de directeur en voormalige chief content officer.

Geen abonnementen meer

Het abonnementsmodel is ondertussen al afgeschaft en Otro is een studio geworden, die samen met omroepen en digitale platformen verhalen vertelt en reportages maakt, zij het nog steeds met dezelfde grote namen. "We gingen de markt op met een nichedienst, en plots die markt was veranderd", zegt McArdle. "Waar we snel naar moesten kijken was ... wat was de beste manier om te leveren wat we vanaf het begin wilden leveren?"

Sommigen zouden kunnen stellen dat de verwachting dat mensen zouden betalen voor video's over Alli's tatoeages of de persoonlijke gedachten van Messi, altijd al een beetje hoopvol en naief was. Maar volgens McArdle lag het meer aan de timing. Otro is tot stand gekomen net toen de traditionele media op zijn kop werden gezet. Streaming platforms zoals Amazon en Netflix waren dominant geworden, met hun schijnbaar eindeloze bibliotheken waardoor kijkers nooit meer elders hoefden te gaan. Dan was er Instagram Stories, een dienst die perfect is voor sterren die publiciteit willen, maar dan wel op hun eigen voorwaarden. "Het gaf atleten de mogelijkheid om dat bereik en direct contact met hun fans te hebben," zegt McArdle, "en er was daar een element van controle, omdat alles binnen 24 uur weg is."

Hoewel Otro nu geen abonnementsdienst meer heeft en de app niet meer werkt als sociale netwerksite, hebben ze wel nog hun overeenkomst met de zeventien voetbalsterren. Otro communiceert niet over de deals die ze hebben met hun spelers, noch zullen ze details delen over aankomende projecten, maar dat is waarschijnlijk verstandig gezien het feit dat Covid-19 alles in de lucht heeft gegooid voor allerlei soorten filmmakers.

Sportmedia voor als er geen sport aan de gang is

Waar ze wel over communiceren, is de soort industrie waar Otro nu in zit: sportmedia voor als er geen sport aan de gang is. Bij Otro willen ze toeleggen op "follow docs", de industrie-term voor inside-the-dressing-room documentaires zoals 'Sunderland Till I Die' en 'All Or Nothing: Manchester City.' Het fundamentele verlangen van een fan om te weten wat er gebeurt in het leven van een atleet buiten de wedstrijden die ze spelen, is iets wat altijd zal blijven bestaan. Maar het is de manier waarop je die verhalen naar de fans brengt, zeker gezien er nu zoveel concurrentie is met andere apps, die het verschil maakt.

Authenticiteit en exclusiviteit was wat Otro oorspronkelijk wilde brengen en hoewel de poging niet gelukt is, betekent dat niet dat er geen markt voor is. McArdle merkt op dat authenticiteit een andere groeiende trend is in de sportuitzendingen. Het is de gemediatiseerde 'match-day' ervaring, waarbij je de wedstrijd bekijkt samen bekijkt met iemand terwijl je eigenlijk niet in elkaars' gezelschap bent. Een voorbeeld daarvan is de "co-viewing" ervaring "Watch Together" van Eleven Sports, waarbij je inlogt op een uitzending met vrienden; een kruising tussen het kijken naar de wedstrijd en het doen van een Zoom call.

"De komende jaren zal er meer co-viewing zijn, de honger is er," zegt directeur McArdle. "En als het niet door de omroep wordt gedaan, zullen de mensen een manier vinden om het op een ander platform te doen. Omdat het een beetje onzin is als je in je eentje naar voetbal kijkt. En ten tijde van Corona is er meer nood aan dan anders, dus onze focus ligt nu daarop." sluit ze af.