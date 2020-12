Scoreloos gelijkspel op St-James Park

Een scoreloos gelijkspel in de laatste match van de uittredend kampioen tegen promovendi Newcastle.

Newcastle United mocht van geluk spreken in de 1ste helft. Op het vlak van balbezit werden ze overklast door Liverpool dat met 73% balbezit aan de haal ging. Dit resulteerde in meer kansen voor Liverpool maar geen doelpunten. Liverpools Sadio Mané was de bedrijvigste man op het veld. Zijn rushes deden Newcastle pijn maar resulteerden niet in doelpunten.

De tweede helft leek op de 1ste. Enorm veel balbezit voor Liverpool en nu kwamen er grotere kansen via onder andere Mo Salah. Maar wederom kwam Liverpool niet tot scoren. Newcastle kwam niet verder dan twee pogingen op doel.

Beide ploegen sluiten dus 2020 af met een brilscore.