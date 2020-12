Sheffield United komt met een triest record

Het seizoen 2020-2021 van Sheffield United kan voorlopig kort samengevat worden. En dat is niet meteen een positief verhaal.

Ook tegen Burnley ging Sheffield United onderuit (1-0) en zo zijn de cijfers van The Blades wel héél erg negatief te noemen.

Of ze dit seizoen nog kunnen redden? De kans wordt stilaan klein. 14 nederlagen in 16 wedstrijden dit jaar, dat is wel érg slecht.

1902!

Met twee punten is Sheffield bovendien het eerste team sinds de start van de Premier League dat het nieuwe jaar intrekt zonder overwinning.

Het is al sinds 1902(!) geleden dat er nog eens een ploeg niet won voor nieuwjaar in een seizoen. Dat was toen Bolton. Zij behaalden toen 3 gelijke spelen in 18 wedstrijden en wonnen na nieuwjaar nog 8(!) keer op 16 matchen.