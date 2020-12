Sven Jaecques begrijpt beslissing van Ivan Leko: "Als je hoort wat hij daar kan gaan verdienen, moet je begrip tonen"

Het nieuws van Ivan Leko is uiteraard een serieuze aderlating voor Antwerp. Sven Jaecques, algemeen manager bij Antwerp, begrijpt de beslissing van de Kroaat en hij vindt dat Leko alles op een correcte manier heeft gedaan.

Sporza had een interview met Sven Jaecques, de algemeen manager bij Antwerp. In het interview hadden ze het uiteraard over het vertrek van Ivan Leko naar China. "Het is te begrijpen, want in het voetbal kan je een contract opzeggen en Ivan heeft alles correct gedaan", aldus Jaecques.

Ivan Leko verlaat Antwerp zo al na een half jaar, maar Sven Jaecques heeft begrip voor de keuze van de Kroaat. "Als je hoort wat hij daar kan gaan verdienen, moet je begrip tonen", legde hij uit in het interview.

Zoektocht naar nieuwe trainer

Het was lang onduidelijk of Leko daadwerkelijk ging vertrekken, maar nu kan Antwerp op zoek naar een nieuwe trainer. "Het is moeilijk om gesprekken te houden als de trainer er nog is. Onze concrete zoektocht is dan ook gisteren begonnen. We gaan tijd nemen om een goede trainer te vinden."