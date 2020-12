Diego Costa neemt op emotionele wijze afscheid van Atlético Madrid: "Supporters blijven me het meeste bij, nog meer dan de prijzen"

Diego Costa kwam nog amper aan spelen toe, en neemt dus nu ook afscheid van zijn Atlético Madrid. De speler plaatste een emotioneel afscheid op sociale media. Voormalig Barcelona-verdediger Daniel Alves reageerde komisch met "Spaanse verdedigers houden een feestje. geen nachtmerries meer"

Zijn contract liep nog tot het einde van het seizoen, maar deze week hebben Atlético Madrid en Diego Costa in onderling overleg besloten om het contract van de aanvaller te ontbinden. In 2018 keerde de Braziliaanse Spanjaard terug naar zijn club. Het werd niet van wat hij er van had verwacht. Hij moest zich vooral schikken als invaller. Dit seizoen kwam hij, mede door blessures, nauwelijks in actie voor de Spaanse competitieleider.

Toch pakte Diego Costa meer dan zes prijzen in de Spaanse hoofdstad, met als hoogtepunt het kampioensseizoen 2013/2014. Via sociale media nam hij op ontroerende wijze afscheid: "Mijn tijd is hier gekomen. Het is het beste voor iedereen om uit elkaar te gaan. Enkel zo kunnen we elkaar voorthelpen."

Daarnaast had de spits ook nog enkele mooie woorden voor de supporters van Los Colchoneros: "Als jonge gast heb ik hier altijd van gedroom. Hoe jullie supporters de namen schreeuwden van spelers die het shirt droegen. Dat was mijn motivatie. Jullie moesten op een dag ook mijn naam schreeuwen. Jullie vurige momenten blijven me het meeste bij. Nog meer dan de prijzen, het menselijke zal altijd belangrijk blijven."

Diego Costa mag nu op zoek naar een nieuwe ploeg. Tottenham en Everton toonden al interesse. Volgens The Daily Mail is Wolverhampton in polepositie om hem over te nemen.