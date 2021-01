Met twee assists helpt Leandro Trossard zijn ploeg Brighton aan een punt tegen Wolves

Leandro Trossard was opnieuw belangrijk voor zijn ploeg Brighton & Hove Albion in de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

Na een prima assist kwam Brighton al snel op een 1-0 voorsprong. Lang kon het niet van deze voorsprong genieten doordat Nelson Semedo zijn ploegmaat Saiss kon bedienen. Voor de rust werd het nog 1-2 en 1-3 na de owngoal van Daniel Burn en de omgezette strafschop van Ruben Neves.

Opnieuw Trossard

Na de rust kantelde de wedstrijd volledig toen ook de thuisploeg een penalty kreeg. Neal maupay zette deze om en in minuut 70 was het opnieuw Trossard die zijn moment gekomen zag. De ex-speler van KRC Genk kon Lewis Dunk bedienen en zo werd het 3-3.

De 3-3 was een evenwichtig resultaat voor een wedstrijd in balans. Voor Brighton kan dit een belangrijk punt zijn. De club staat amper drie punten boven de achttiende plaats. Wolverhampton blijft zo steken in de middenmoot.