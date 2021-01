RB Leipzig wint opnieuw en wordt voorlopig alleen leider in Duitsland

RasenBallsport Leipzig is voorlopig de nieuwe leider in de Bundesliga. Bayern München, dat morgen speelt, kan mits een overwinning de leiding opnieuw overnemen.

In een wedstrijd waarin het balbezit én de kansen voor Leipzig waren, was het toch wachten tot minuut 67. Het was Daniel Olmo die de bevrijdende 0-1 kon scoren.

Eerder in de wedstrijd miste Emil Forsberg nog een penalty voor Leipzig. Stuttgart had niet veel in te brengen tegen het spel van Leipzig. Toch was er helemaal aan het einde van de wedstrijd nog een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker, maar doelman Péter Gulácsi kon met een prima save zijn clean sheet behouden.

Bayer Leverkusen verloor eerder op de avond al met 2-1 bij Frankfurt. Met deze 0-1 overwinning doet RB Leipzig dus een gouden zaak in het klassement.