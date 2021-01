Nieuw contract zit in pijplijn voor kapitein van Real Madrid, maar wat dan met mogelijke nieuwe aanwinst?

Sergio Ramos heeft nog steeds geen contract voor volgend seizoen. Maar Real Madrid zou ervan overtuigd zijn dat ze hun kapitein nog wat langer aan zich kunnen binden. Dat is misschien wel slecht nieuws voor een mogelijke nieuwe aanwinst.

Volgens de Spaanse sportkrant AS moet een overeenkomst nog getekend worden maar zijn club en speler er bijna uit. Dat nieuwe contract zou wel betekenen dat Ramos heel wat moet inleveren qua salaris. Real Madrid is namelijk een van die topploegen die op hun uitgaven moet letten door de coronacrisis. Ramos zou wel opnieuw een loonsverhoging krijgen als de club het financieel wat beter doet.

Een contractverlenging voor Ramos is mogelijk slecht nieuws voor David Alaba. De Oostenrijkse verdediger is einde contract bij Bayern Münchenn en zou het liefst van al naar Madrid trekken. Maar als Ramos verlengt, lijkt er geen basisplaats weggelegd voor Alaba aangezien Varane ook in Madrid zal blijven.