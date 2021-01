'Messi wil door ploeg niet eens aangesproken worden': grap uit Rusland verovert de hele wereld

Er is al heel wat gespeculeerd over de toekomst van Lionel Messi. Blijft hij na dit seizoen bij Barcelona of niet? En zoniet, waar trekt de Argentijn dan wel naartoe? Alvast niet naar Spartak Moskou, zoveel is wel duidelijk.

Als de jacht op Lionel Messi open is, dan durft elke ploeg wel dromen van zijn komst. Zelfs de teams die niet in een Europese competitie spelen. Spartak Moskou bijvoorbeeld, de nummer drie uit de Europese competitie. Grappige jongens trouwens, die Moskovieten.

Die zien zelf ook wel in dat een komst van Messi lichtjes utopisch is. De club heeft een tweet de wereld in gestuurd, waar een fictieve Instagramconversatie in staat. "Hi, Leo", zo spreken ze bij Moskou de Argentijnse klasbak zogezegd aan. Die wil van geen enkel gesprek weten. "Neen", is zijn droge antwoord. Pijnlijk, staat er ook nog op het account van Spartak te lezen.

Heel de wereld kan alvast wel van de grap genieten, want de tweet van Spartak Moskou is reeds viraal gegaan. Lionel Messi kan zich dan voorlopig nog even focussen op zijn wedstrijden bij Barcelona. Hij zit na zijn enkelblessure weer in de selectie voor de uitwedstrijd bij Huesca van zondagavond.