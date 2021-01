Victor Osimhen (ex-Charleroi) biedt bij Napoli officieel zijn excuses aan

Victor Osimhen is één van de 'zondaars' in het voetbal, spelers wie een feestje vieren en dus geen rekening houden met de maatregelen die gelden om het coronavirus in te dijken. In het geval van Osimhen is het nog erger, omdat hij ook het virus heeft opgelopen.

Op beelden die de ronde deden op de sociale media, was te zien hoe Victor Osimhen aan het dansen was op een feestje waar niemand een mondmasker droeg. En jawel, bij zijn terugkeer uit Nigeria leverde de speler van Napoli een positieve test af. Daardoor kwam de 22-jarige aanvaller uiteraard in het oog van de storm te staan. Inmiddels lijkt de ernst van de zaak dan toch tot hem doorgedrongen. Op het kanaal van zijn club Napoli komt Osimhen officieel met verontschuldigingen. 📃 | @victorosimhen9 👍



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Ina65aouWn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 3, 2021 Sowieso staat hij al sinds november aan de kant met een schouderblessure. Vorige zomer maakte Osimhen de overstap van Lille naar Napoli. Voordien was hij in het seizoen 2018-2019 in onze competitie aan het werk als speler van Sporting Charleroi.