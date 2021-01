Pirlo kijkt vooruit naar de topper AC Milan - Juventus van vanavond: "Ook als coach is dit een heel speciale wedstrijd voor mij"

Ac Milan en Juventus spelen woensdagavond tegen elkaar om 20:45 in het San Siro stadion. Beide coaches keken al even vooruit naar de clash, die volgens Italiaanse media een cruciale rol zal spelen in de titelrace.

Andrea Pirlo keek vooruit naar de clash tussen AC Milan en Juventus.

Voor de coach van Juventus, die tussen 2001 en 2011 meer dan 400 wedstrijden gespeeld heeft voor de Rossoneri, zal deze ontmoeting een speciaal tintje hebben. "Het wordt een speciale avond voor mij, omdat ik veel herinneringen heb opgedaan tegen Milan. Milan-Juventus is altijd een fascinerende match geweest voor spelers en ook als coach zal ik dat zo ervaren. We zullen ons best doen, maar ik vind deze wedstrijd niet bepalend voor de rest van het seizoen.”, aldus de coach van de Oude Dame.

AC Milan-coach Stefano Pioli wilde van zijn kant het belang van deze confrontatie, die de Italiaanse media beschouwen als een cruciale wedstrijd in de titelrace, beperken. "In vergelijking met vorig jaar hebben we 17 punten meer, het is duidelijk dat ons prestatieniveau is gestegen", zei de coach van Alexis Saelemaeckers op de persconferentie. Ik wil het enthousiasme niet temperen of niet onambitieus klinken, maar het is niet eerlijk om te praten over een keerpunt op wedstrijddag 16, legt hij uit.