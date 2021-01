'PSG wil Sergio Ramos héél graag, maar zal geen actie ondernemen door opvallend gentleman's agreement'

De voorbije dagen was Sergio Ramos hét onderwerp in de voetbalmedia. De aanvoerder van Real Madrid is echter nog (lang) niet weg in de Spaanse hoofdstad. PSG zal zelfs geen officieel bod doen.

Sergio Ramos liet eerder deze week optekenen dat PSG hem naar Parijs wil halen. Maar… dat is niet het volledige verhaal. RMC Sport weet namelijk dat de Parijzenaren geen actie zullen ondernemen. Nasser Al Khelaifi (eigenaar van PSG, nvdr.) en Florentino Perez (voorzitter van Real Madrid, nvdr.) zijn namelijk goede vrienden. Meer zelfs: er bestaat een gentleman's agreement tussen beide heren dat ze geen spelers van elkaar zullen afsnoepen. Géén actie ondernemen, tenzij... In het geval van Ramos wil dat zeggen dat PSG enkel actie zal ondernemen als het contract van de verdediger in juni afloopt én hij niet wil bijtekenen in het Estadio Santiago Bernabeu. PSG wil hem héél graag, maar…