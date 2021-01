De weigering van Kevin De Bruyne om zijn contract bij City te verlengen gaat niét om geld, maar om... principes

Kevin De Bruyne heeft een eerste contractvoorstel van Manchester City geweigerd. Het waren eigenlijk niet de cijfers op het contract die de Rode Duivel hebben teleurgesteld. Het gaat om principes.

Kevin De Bruyne is iemand die veel waarde hecht aan principes. De rechtszaak van de Rode Duivel tegen Patrick De Koster is daar een schoolvoorbeeld van. En dat heeft Manchester City nu ook ondervonden.

The Citizens hadden het plan opgevat om De Bruyne te laten bijtekenen aan dezelfde voorwaarden. We schreven het eerder al: dat komt neer op een slordige achttien miljoen euro per jaar. Wil De Bruyne meer? Nee, maar…

De Bruyne gaf eerder in diverse interviews al aan dat hij eigenlijk niet weet welk bedrag er nu precies op zijn bankrekening(en) staat. Bovendien wil hij bij City blijven. Maar hij wil vergoed worden naargelang zijn prestaties.

Meer zelfs: hij spiegelt zich niet aan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo of Neymar. Die vergelijking werd in diverse kranten en op meerdere websites meteen gemaakt. De Bruyne is één van de beste - lees: de beste - speler in de Premier League.

Héél kleine kloof

De grootverdieners over het Kanaal zijn momenteel David De Gea en Mesut Özil. Respectievelijk Manchester United en Arsenal FC betalen die heerschappen zo’n twintig miljoen euro per jaar. De kloof tussen City en De Bruyne is dus eigenlijk niet groot.

Drie miljoen euro…