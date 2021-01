Met Thibaut Courtois en Eden Hazard in de basis kan Real Madrid niet winnen van Osasuna

Ondanks onze twee landgenoten in de basis, is het Real Madrid niet gelukt om te winnen van Osasuna. Het werd met 0-0 een scoreloos gelijkspel.

Eden Hazard was opnieuw van de partij en mocht, in tegenstelling tot de vorige wedstrijd, wel starten in de basis. Coach Zinedine Zidane zag dat zijn ploeg het moeilijk had en Osasuno bood stevig weerwerk.

In een matige eerste helft was het balbezit voor de Madrilenen. Veel kansen leverde dit allerminst op. Het ontbrak Eden Hazard aan overtuiging om echt gevaarlijk te kunnen zijn. Voor een schot op doel was het voor Real Madrid zelfs wachten tot na de rust.

Geen beterschap in de tweede helft

Na de break kabbelde de wedstrijd rustig voort. Eden Hazard zat helemaal niet meer in de wedstrijd. Een bleke Hazard werd na 75 minuten van het veld gehaald. Ook Valverde en Isco konden niet voor verbetering zorgen en toen de goal van Benzema nog werd afgekeurd voor buitenspel, zat er voor Real Madrid niet meer in dan een roemloos gelijkspel.

Atlético Madrid is met drie wedstrijden minder, de leider in Spanje. Het ziet er meer en meer naar uit dat de titel dit seizoen wel eens naar Atlético Madrid kan gaan. Door dit gelijkspel is Barcelona tot op drie punten gekomen van Real.