Gefrustreerde Courtois haalt uit naar La Liga na pijnlijke uitschuiver: "Wij zijn geen marionetten die moeten spelen"

Thibaut Courtois en Eden Hazard gingen met Real Madrid onderuit tegen Osasuna. Onze nationale doelman ging flink tekeer na de wedstrijd, want volgens hem had de partij eigenlijk nooit mogen doorgaan.

Een sneeuwstorm in Madrid zorgde namelijk voor een flink verstoorde voorbereiding. "Het is spijtig wat La Liga ons heeft aangedaan", steekt Courtois van wal in Marca. "We wisten wat de omstandigheden waren en we konden uiteindelijk toch spelen, maar… Eerst was er de bevroren startbaan bij het vertrek en nu kunnen we niet naar huis."

"We zijn mensen en geen onderdeel van een of ander spektakelstuk dat altijd maar door moet gaan. We hebben gedaan wat ons gevraagd is want als we hier niet waren, dan hadden ze ons drie punten afgenomen. Maar het was niet veilig, wij zijn geen marionetten die moéten spelen. We hebben moeite gedaan, maar er moet ook gedacht worden aan het reizen en dat we ook weer terug moeten."

Na de nederlaag heeft de Koninklijke nu één punt minder dan stadsrivaal Atlético, dat wel nog drie wedstrijden moet inhalen.