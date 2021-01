🎥 Roberto Martinez wil Witsel nog niet afschrijven voor EK: "Ik zal tot laatste seconde wachten om hem te selecteren"

De zware blessure van Axel Witsel gooit mogelijk roet in het eten van bondscoach Roberto Martinez. Het is mogelijk dat de controlerende middenvelder het EK deze zomer niet haalt. In een eerste reactie wou de bondscoach niet te voorbarig reageren.

Roberto Martinez is niet de man van de wlde uitspraken en ook bij de blessure van Witsel blijft hij rustig. "Axel zal zich nu moeten focussen op zijn revalidatie. De eerste weken en maanden zullen beslissend zijn", vertelt hij.

Of Witsel er niet zal bij zijn op het EK wil hij nog niet zeggen: "We moeten daar nu nog niet over nadenken. Axel heeft al zoveel gedaan voor de nationale ploeg, ik zal tot de laatste seconde wachten met mijn selectie in de hoop dat ik hem mee kan nemen naar het EK", klinkt het.

Vervanger?

Aangezien de bondscoach hoopt dat Witsel nog naar het EK zal kunnen meereizen, heeft hij ook nog niet nagedacht over een mogelijke vervanger. "We zullen in juni moeten bekijken hoe de situatie is. Onze medische staff is zeer goed en zal alles mee opvolgen. Axel is een sleutelspeler geworden bij de Rode Duivels met meer dan 100 caps. We zullen hem genoeg tijd geven en daarom denk ik nog niet aan een vervanger."

"We moeten nog geen zware uitspraken doen"

Martinez heeft Witsel zelfs al even gehoord en dat gesprek was hoopvol voor Martinez. "Hij was heel positief met het oog op zijn revalidatie, zijn mindset is in orde. We moeten geen zware uitspraken doen, het is nog maar januari en het EK is nog wel even", besluit de bondscoach.