Mesut Ozil geniet concrete interesse uit Turkije

Mesut Ozil kan een transfer maken naar Turkije. De voorzitter van Fenerbahce wil hem graag bij zijn club toevoegen.

Volgens het Engelse The Sun kan Mesut Ozil een transfer maken naar Fenerbahce. Zij hebben de voorzitter van Fenerbahce geïnterviewd, Ali Koc, en hij had het volgende te zeggen over Mesut Ozil: "Een speler zoals Ozil zou een droom zijn voor ons. We zijn dichter dan ooit om hem voor onze club te laten tekenen. Officieel kan ik het nog niet bekendmaken maar buiten de details zijn we rond"

Mesut Ozil speelt sinds september 2013 voor Arsenal. Hij kwam over van Real Madrid voor een bedrag van €47 miljoen Euro. Voor Arsenal heeft hij 254 wedstrijden gespeeld daarin heeft hij 44 doelpunten gemaakt en 77 assist gegeven. Mesut Ozil ligt al een aantal seizoenen onder vuur bij de supporters van Arsenal. Hij heeft nooit echt aan de hoge verwachtingen die aan zijn transfersom gekoppeld waren kunnen voldoen.