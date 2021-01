Nederlander van Manchester United op weg naar de Bundesliga voor 'slechts' anderhalf miljoen euro

Naast Donny van de Beek speelt er met Timothy Fosu-Mensah nog een Nederlander bij Manchester United. Beide heren krijgen niet veel speelminuten, maar terwijl van de Beek wel moet blijven, mag Fosu-Mensah vertrekken.

De verdediger komt zelden voor in de plannen van Ole Gunnar Solskjaer en Manchester United lijkt dan ook van hem af te willen. Er is al interesse in Fosu-Mensah, want volgens Manchester Evening News zou Bayer Leverkusen hem willen binnenhalen.

De Duitse topclub zou een akkoord kunnen bereiken met Manchester United over een transfersom van slechts anderhalf miljoen euro. Ook Chong, de derde Nederlander van de Mancunians, speelt op dit moment in de Bundesliga, want hij wordt uitgeleend aan Werder Bremen.