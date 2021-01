ex smaakmaker van Sporting Charleroi getroffen door Covid-19

Ex smaakmaker van Charleroi, Victor Osimhen moet in quarantaine nadat hij positief heeft getest op COVID-19

Victor Osimhen is deze morgen getest door zijn ploeg Napoli op COVID-19 en heeft positief getest. Hij moet nu één week in quarantaine en wordt dan opnieuw getest. Het is niet bekendgemaakt of er ook andere spelers in de kern in nauw contact met hem zijn geweest.

Victor Osimhen is momenteel aan het revalideren van een schouderblessure. Hij was dit seizoen goed voor twee doelpunten en één assist in zes wedstrijden.

In België speelde hij bij Sporting Charleroi in het seizoen 2018-2019. Osimhen scoorde toen 20 doelpunten in 36 wedstrijden en dwong zo een transfer af naar het Franse Lille.