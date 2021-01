In Duitsland klaagt de bevolking niet op koning voetbal, de kappers hebben wel problemen met de voetballers

Niet iedereen is even tevreden dat het professioneel voetbal blijft doorgaan in coronatijden, alsof de voetballers boven de wet staan. In Duitsland is het een hele andere sector die klaagt op de voetballers.

Want de kappers merken dat veel Bundesliga-spelers een opmerkelijk goede haarsnit hebben. "De spelers hebben kapsels die enkel door professionals kunnen uitgevoerd zijn, met professionele attributen", staat te lezen in de klacht van de Duitse bond voor kappers en barbiers gericht aan de voetbalbond. De bond van kappers en barbiers vreest dat kappers op die manier meer geneigd gaan zijn om knipbeurten aan te bieden, wat verboden is. De kappers zijn in Duitsland al een maand gesloten, sinds 16 december Dus stilaan zal de hele bevolking aan het rondlopen zijn met een heuse coronacoupe