'Club Brugge brengt heel binnenkort bod uit op speler uit de Serie A'

Club Brugge is druk bezig tijdens de wintermercato. De landkampioen blijft op zoek naar interessante deals op de markt om zo de spelerskern nog wat aan te dikken.

Blauwzwart leefde zich al uit tijdens de wintermercato en de honger lijkt bijlange nog niet gestild. Club Brugge zou nu ook een bod klaar houden op Lasse Schone van Genua. Dat schrijft althans het Italiaanse Sky Sports.

Lasse Schone is vooral bekend van zijn periode bij Ajax Amsterdam. Bij Genua staat hij momenteel zelfs niet op de lijst om aan te treden in de Serie A. De club zit in woelige wateren en kan wel wat oplossingen voor bepaalde spelers gebruiken.

Club Brugge zou een mooie uitweg zijn voor Schone, maar hij zou ook interesse genieten van Cagliari. Die staan min of meer naast Genua in het klassement, waardoor een transfer richting buitenland de voorkeur geniet voor de Italiaanse club.