OFFICIEEL: Fosu-Mensah trekt 'voor een prikje' naar Bayer Leverkusen en verlaat zo Manchester United

Na enkele uitleenbuurten zit het Engelse avontuur erop voor Fosu-Mensah. De Nederlander kon niet doorbreken bij Manchester United. De 23-jarige Nederlander zal nu uitkomen voor het Duitse Bayer Leverkusen.

De transfer hing al enkele dagen in de lucht en werd nu ook bevestigd door beide clubs. Fosu-Mensah is nu speler van Bayer Leverkusen. De in Amsterdam geboren verdediger krijgt er Peter Bosz als coach.

De Duitse club zou slechts twee miljoen euro moeten overmaken aan Manchester United. In Engeland had Fosu-Mensah een aflopend contract.

“Timothy is een technische verdediger, met snelheid en fysieke kracht. Hij is zowel in het centrum als op de rechterkant van de verdediging inzetbaar. Met zijn komst hebben we een topalternatief voor onze defensie binnengehaald. Tim is nog jong en kan zich nog enorm ontwikkelen. We willen hem verder helpen”, zegt Simon Rolfes op de website van Bayer Leverkusen. Rolfes functioneert als sportief directeur bij de Duitse club.

In Manchester United namen de spelers al afscheid van de jonge verdediger.