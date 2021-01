Ajax Amsterdam gaat niet akkoord met schadevergoeding voor speler die hartstilstand kreeg

Vandaag lekte uit dat de familie van Abdelhak Nouri een schadevergoeding van 15 miljoen euro wil krijgen. Ajax Amsterdam gaat niet akkoord met dat bedrag.

Op 8 juli 2017 verloor Nouri tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in het Oostenrijkse Zillertal het bewustzijn. Enkele dagen later bleek dat hij een blijvende hersenschade had opgelopen door zuurstoftekort tijdens de hartstilstand.

De familie van Nouri verwacht een schadevergoeding van 15 miljoen euro van Ajax Amsterdam, iets waar de club niet wil op ingaan. De grote vraag in het dossier is of Nouri nog had kunnen voetballen als hij op het veld goed behandeld was geweest.

Ajax is van mening dat dit nooit meer zou gekund hebben en dat hij had moeten werken als trainer of scout. De familie is van oordeel dat hij wel nog topvoetballer had kunnen worden en wil dan ook een vergoeding in die grootteorde.