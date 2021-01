Net als vorig seizoen werd Toby Alderweireld ook de voorbije weken gelinkt aan een mogelijke terugkeer naar Ajax. Erik ten Hag, coach van de Ajacieden, gaf aan dat een overgang van Toby Alderweireld op dit moment niet aan de orde is.

Na de gewonnen partij tegen FC Twente (1-3) drukte ten Hag de speculaties rond Toby Alderweireld (31) de kop in. "Kijk, we hebben een goed contact met Alderweireld, maar er is op dit moment geen concrete interesse."

"Marc Overmars (directeur voetbalzaken, nvdr.) staat continu in nauw contact met spelers die vertrokken zijn bij ons. Kijk maar naar Davy Klaassen. Maar op dit moment is daar geen sprake van", vertelde de coach van de Amsterdammers voor de camera van ESPN.

Alderweireld speelde tussen 2004 en 2013 voor Ajax. Het was Atletico Madrid dat hem voor zeven miljoen euro wegplukte. Sinds 2015 speelt hij voor Tottenham, waar hij nog tot 2023 onder contract ligt.