'D.C. United denkt aan Hernan Losada als nieuwe coach'; bij Beerschot geen weet van interesse

Hernan Losada legde de afgelopen maanden een schitterend parcours af met Beerschot. En ook buiten onze landsgrenzen is dat niet onopgemerkt voorbijgegaan. Eerder toonde OGC Nice al interesse en nu maakt Washington Post ook gewag van interesse uit de MLS.

D.C. United is een van de weinige Amerikaanse clubs die nog geen nieuwe coach heeft voor het nieuwe seizoen, dat in maart van start gaat. The Washington Post meldt dat Hernan Losada een van de topkandidaten is. Een bron van The Washington Post gaf aan dat Hernan Losada de voorkeur wegdraagt van het bestuur van D.C. United.

D.C. United eindigde afgelopen seizoen op een dertiende -oh ironie- en voorlaatste plaats in de Eastern Conference van de MLS. Frédéric Brillant, die nog ploeggenoot was van Losada bij Beerschot en ook nog bij Oostende actief was, ligt er onder contract.

"Geen weet van interesse"

Onze redactie legde zijn oor te luisteren bij Beerschot, die bovenstaande afdoet als een gerucht. "De club heeft geen weet van interesse. Het zijn op dit moment geruchten en dus wil Beerschot er niet op reageren", klinkt het.