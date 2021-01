Exit Batshuayi bij Crystal Palace? 'Rode Duivel en kapitein moeten uit elkaar gehaald worden na gevecht op training'

Dat Michy Batshuayi een speelvogel is, weet iedereen in België ondertussen al wel. Bij Crystal Palace leidde het speelse en ietwat nonchalante gedrag van de Rode Duivel tot een vechtpartij.

Volgens het Engelse dagblad The Daily Mail zou kapitein Luka Milivojevic zich tijdens een passoefening op training geïrriteerd hebben aan het gedrag van Batshuayi.

Naar verluidt zouden er ook enkele klappen zijn uitgedeeld en belandde Milivojevic uiteindelijk op de grond, waarna het robbertje nog even doorging tot ploeggenoten ze uit elkaar konden halen.

Milivojevic zat enkele weken geleden zelf nog in het oog van een storm toen bekendraakte dat hij samen met onder meer ex-Anderlechtspeler Mitrovic op een feestje zat om oudjaar te vieren.

Al lijken de dagen van Batshuayi nu toch wel geteld te zijn bij Crystal Palace. De aanvaller speelt speelt amper en is vaak niet meer dan bankzitter. In 4 wedstrijden stond hij in de basis dit seizoen, goed voor 2 assists.