Jérémy Doku en Stade Rennes winnen met het kleinste verschil van Brest en sluiten opnieuw aan bij Franse top

Jérémy Doku kwam zondagmiddag met Rennes in actie. Het leek lang op weg naar een gelijkspel, maar in de absolute slotfase kon de ploeg van de Rode Duivel de punten toch mee huiswaarts nemen.

Zondagmiddag moest het Rennes van Jérémy Doku op verplaatsing naar Brest. Het kon maar beter winnen, zo bleef het in de spoor van de top vier in de Ligue 1. Het werd een spectaculaire openingsfase. De thuisploeg kwam al na vier minuten op voorsprong via een treffer van Franck Honorat. Lang profiteren van de voorsprong kon het niet, want amper drie minuten later bracht Benjamin Bourigeaud Rennes weer op gelijke hoogte.

Daarna werd het spektakel weer opgeborgen. Het werd een gesloten wedstrijd, en de Rode Duivel leek met zijn ploeg lang op weg naar puntenverlies. Tot Clement Grenier een kwartier voor tijd een penalty verzilverde. Na twee gelijkspelen op rij weet Stade Rennes opnieuw weer wat winnen is.

Rennes springt nu in het klassement naar een vijfde plaats. Jérémy Doku stond negentig minuten op het veld.