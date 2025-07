OFFICIEEL: Arsenal betaalt 70 miljoen voor de opvolger van Thierry Henry en zijn goals moeten Liverpool en City vloeren

De kogel is door de kerk: Arsenal heeft de goaltjesdief beet die van The Gunners weer een macht in Engeland moet maken. Arsenal betaalt 70 miljoen euro voor Viktor Gyökeres.

De transfer hangt al lange tijd in de lucht en is nu ook officieel bekrachtigd. De Zweedse international heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor lange termijn. De 27-jarige aanvaller scoort al enkele seizoenen aan de lopende band. Dat deed hij eerst in het Verenigd Koninkrijk bij Coventry City en vervolgens in Portugal bij Sporting.

De club van Zeno Debast ontvangt dan ook een aardig transferbedrag voor Gyökeres. Via bonussen kan dat transferbedrag oplopen tot ruim 70 miljoen euro. Arsenal heeft hem verwelkomd met een afbeelding van zijn typische zegegebaar. Bij Sporting hebben ze ook een afscheidsvideo geplaatst om hun legende hulde te brengen.

Gyökeres bijna goed voor goal per match

Viktor Gyökeres zal bij Arsenal het rugnummer 14 dragen. Hiermee treedt hij in de voetsporen van niemand minder dan Thierry Henry. Zo is de toon meteen gezet: de verwachtingen liggen van in het begin bijzonder hoog. Bij Sporting scoorde Gyökeres dan ook bijna evenveel dan dat hij matchen speelde. Het droomscenario is dat hij dat kan herhalen.

Welcome to Arsenal, Viktor Gyökeres 💪 — Arsenal (@Arsenal) July 26, 2025

Arsenal haalt hem alleszins biinnen als een garantie op doelpunten en met die goals moet de strijd aangegaan worden met Liverpool en City om de titel. "De regelmaat die hij getoond heeft in zijn prestaties en beschikbaarheid is uitstekend", prijst Mikel Arteta zijn nieuwe speler. "Zijn bijdrage via doelpunten spreekt voor zich."

Arteta looft Arsenal-aanwinst

De lofbetuigingen voor Gyökeres houden daar nog niet mee op. "Viktor heeft zoveel kwaliteiten. Hij is sterk en snel en werkt een groot deel van zijn kansen af. Hij beweegt slim in de box en dat maakt hem een constant gevaar."