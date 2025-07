Van der Elst denkt het zijne van transfer Stankovic: de druk zal héél groot worden en Club kan hem snel weer kwijt zijn

Aleksandar Stankovic is al een paar dagen officieel speler van Club Brugge. Franky Van der Elst heeft daar wel wat over te zeggen.

In Het Nieuwsblad rakelt Van der Elst herinneringen op aan vader Stankovic. "Dejan Stankovic heeft de Champions League gewonnen en deed het gewoon fantastisch bij Inter en Lazio. Nu stelt Lazio niet zo heel veel meer voor, maar in die tijd wel." Eén ding is dus zeker: Aleksandar heeft de goede genen van thuis uit meegekregen.

Het zijn ook wel grote voetsporen om in te treden voor Aleksandar. " Daarom: als hij ook maar een beetje op zijn vader lijkt, dan zit Club Brugge goed. Heel goed." Van der Elst vindt het toch nodig om de verwachtingen te temperen. "Laat ons hopen dat hij even goed wordt, maar dat zou echt straf zijn. En dan zal hij ook niet lang bij Club Brugge blijven, vrees ik."

Uitkijken naar eerste maanden Stankovic bij Club

De Serviër is nog maar juist bij blauw-zwart toegekomen of Van der Elst zinspeelt al op een eventueel vertrek. Dat is wel erg voorbarig. Laat ons eerst maar eens kijken hoe het Stankovic vergaat in zijn eerste maanden bij Club Brugge. Dan zal vanzelf wel blijken welke kant het met hem zal op gaan, in de positieve of in de negatieve zin.

Zou Stankovic dan de nieuwe Jashari kunnen worden? Het is alleszins een fenomeen dat zich voor hun Club-periode al heeft voorgedaan. "Dat Stankovic bij Luzern de vervanger van Jashari was, doet de druk ook stijgen op de speler zelf. Al speelde hij daar wel in een meer verdedigende rol dan Jashari er deed", plaatst Van der Elst een kanttekening.

Vervanger van Onyedika of Jashari?

De positie van een andere Club-speler zou dan wel door Stankovic opgeëist kunnen worden als het goed loopt. "Ik veronderstel dat Stankovic bij Club Brugge dus eerder de vervanger van Onyedika zal worden. Of dat gevoel heb ik toch."