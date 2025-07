Wouter Vrancken laat zich uit over twee heikele transferdossiers: "Meer kan ik niet vragen"

Wouter Vrancken begint met STVV aan zijn seizoen tegen ex-ploeg KAA Gent. Ondertussen lijken een paar sterkhouders alsnog te gaan vertrekken bij De Kanaries en dus is het afwachten wat de ploeg vermag.

Voor Wouter Vrancken is het meteen een pittig duel tegen een ex-ploeg, KAA Gent. De oefenmeester van De Kanaries weet natuurlijk als de beste hoe De Buffalo's in elkaar zitten - tot enkele maanden geleden was hij er zélf nog actief.

Niet bang voor Gent?

"Gent is een goede ploeg, dat sowieso. Ze mikken zoals elk jaar op de Champions' Play-offs. Een makkelijke wedstrijd wordt dat dus zeker niet, maar er liggen kansen voor ons", aldus de T1 op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel.

Volgens hem zijn zijn spelers klaar voor de strijd, want ze hebben er alles aan gedaan in de voorbereiding. "Enkel zondag telt en je weet nooit of je klaar bent."

Eerlijke communicatie

"We moeten gewoon zorgen dat we de positieve vibe die nu rond de club hangt meepakken naar het veld. Als we de fans meteen kunnen meekrijgen, is er veel mogelijk."

Rest de vraag hoe het zit met de mogelijke transfers van sterkhouders Adriano Bertaccini en Louis Patris. "Ik heb veel respect voor hoe ze alles blijven geven voor STVV. Dat is niet makkelijk voor hen, maar ze gaan er goed mee om en denken aan het team. De communicatie is open en eerlijk, meer kan ik niet vragen."