Op weken van competitiestart en maand van interland met Duivels: Courtois spreekt klare taal over vorm en grote droom

Thibaut Courtois heeft nog een droom die te maken heeft met het clubvoetbal. Bij de Rode Duivels hopen ze hem in september ook te verwelkomen.

Veel vrije tijd komt er niet aan te pas bij een veldspeler of doelman van een Europese topclub. Het WK voor clubs heeft nog maar pas plaatsgevonden. Op 19 augustus komt de competitiestart er weer aan voor Real. De eerstvolgende interland met de Rode Duivels staat op 4 september op het programma. Dan speelt België in Liechtenstein.

Niet meteen een klinkende naam qua tegenstander, maar we hopen wel dat Courtois er dan bij kan zijn. Sporza vroeg hem of hij mentaal en fysiek er weer klaar voor is. "Ja, eigenlijk wel. Fysiek was ik zeker al goed. Tijdens het WK voor clubs kregen we vaak een vrije dag om met de familie naar het strand te gaan, bijvoorbeeld. Dat was wel leuk."

Thibaut Courtois pleit voor voldoende rust

Courtois heeft vroeger zelf vaak gepleit voor minder matchen. Hij verduidelijkt dat het hem niet per se daarom gaat. "Kijk, als voetballer gaat het niet altijd om de hoeveelheid wedstrijden, wel om de rust die je ertussen krijgt. We moeten toch streven naar langere termijnen om je lichaam helemaal te laten rusten. Dat ontbreekt toch nog."

Bij Real Madrid heeft hij een seizoen zonder prijs meegemaakt. Tenminste, dat etiket zullen ze moeten meedragen. "Pas op, we hebben wel de Europese Supercup en de Intercontinentale beker gewonnen, maar natuurlijk hebben we geen grote prijs gewonnen. We zijn er wel dicht bij geweest, maar we hebben niet ons beste jaar gehad, neen."

Contractverlenging bij Real bijna rond

Desondanks zou Courtois met Real rond zijn voor een nieuw contract tot 2027. "Dat is nog niet geconcretiseerd, maar we zijn inderdaad wel aan het praten om de deal rond te krijgen. Het is geen geheim dat ik zo lang mogelijk bij Real wil spelen en hopelijk ook mijn carrière af te sluiten. Dat is mijn droom, dus dat komt wel in orde."