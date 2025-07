Done deal: ex-speler Lierse en Beerschot opnieuw aan de slag in de Challenger Pro League na vertrek bij Sam Kerkhofs

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het ook echt officieel. Frédéric Frans verlaat Sporting Hasselt en gaat aan de slag bij RWDM Brussels in de Challenger Pro League. De Brusselaars hebben dat nieuws nu ook bevestigd.

Sporting Hasselt moet op zoek naar een nieuwe trainer. Frédéric Frans maakt na één succesvol seizoen de overstap naar RWDM. Dat nieuws bracht clubvoorzitter Sam Kerkhofs eerder vandaag al in de podcast Teletekst 500.

Ondertussen hebben de Brusselaars de deal ook definitief aangekondigd en officieel gemaakt. Frans komt zo naar de club uit de Challenger Pro League en zet meteen een paar stappen hogerop in zijn prille trainerscarrière.

Stevige stap voor Frans

"We hebben gekozen voor een jonge, gepassioneerde en hardwerkende coach, gedreven door de wens om ons te helpen onze doelen te bereiken", zijn ze bij RWDM in de wolken met de overstap.

Frédéric Frans devient le coach du RWDM Brussels jusque 2027 ⚫️⚪️🔴



Le jeune coach belge a paraphé un contrat de deux saisons, avec une année en option.



Ex-joueur passé par le Beerschot notamment, Frédéric Frans compte plus de 300 matches professionnels à son actif, dont de… pic.twitter.com/2uUHP1Z7bP — RWDM Brussels (@rwdm_brussels) July 26, 2025

"We zijn erg blij dat we hem ervan hebben kunnen overtuigen dat RWDM Brussels de ideale stap voor hem is om zijn carrière verder uit te bouwen. Welkom aan hem", aldus Maxime Vossen, CEO van de club.

Als speler was was Frans vooral actief bij Lierse en Beerschot in ons land, al was hij ook in het buitenland te vinden bij Dundee United en Partick Thistle in Schotland. Nu trekt hij dus opnieuw naar de Challenger Pro League, maar dan als T1.