Hij wordt een echte leider: ex-speler van Antwerp zet op zijn 22ste een belangrijke stap in zijn carrière

In drie jaar tijd kan een carrière er al heel anders uitzien. Bij Antwerp is het niet geworden wat hij wou, inmiddels gaat het al een stuk beter bij Emanuel Emegha.

Op 31 januari 2022 legde Antwerp twee miljoen euro op tafel om Emegha weg te halen bij Sparta Rotterdam. Bij Antwerp kon de aanvaller echter niet doorbreken en ruim een half jaar later werd hij met een lichte winst van iets meer dan een miljoen euro al verkocht aan het Oostenrijkse Sturm Graz. Nog een jaar later ging hij naar Strasbourg.

Ondertussen heeft Emegha op korte tijd al heel wat progressie gemaakt. Aan zelfvertrouwen ontbreekt het hem niet: hij kondigde al aan dat hij spits nummer één wordt bij Oranje op het WK 2026. Hij werd zelfs al met de Premier League in verband gebracht, maar het lijkt er voorlopig nog wel op dat hij even bij het Franse Strasbourg blijft.

Ex-speler Antwerp heeft belangrijke rol in Ligue 1

Daar krijgt hij immers een belangrijke rol. Hij is nog altijd pas 22 en toch is hij aangeduid als de nieuwe kapitein van Strasbourg. Door het vertrek van Habib Diarra en Andrey Santos zocht de Ligue 1-club een nieuwe aanvoerder. Er is besloten om het volste vertrouwen te schenken aan Emegha: een mooi signaal toch vanuit de club.

Emegha heeft het hierover gehad bij het Franse medium DNA. "Ik speel met de kapiteinsband rond mijn arm, maar het draait niet enkel om mij, het draait om de ploeg. Voor mij is iedereen een kapitein. Ieder heeft zijn rol." Emegha heeft een Engelstalig mantra in gedachten: lead by example. Zo is hij van plan om het aan te pakken.

Emegha vervult de verwachte taken

"Het voorbeeld dat ik stel, is intensiteit brengen. Daarnaast praat ik ook wat meer met de andere spelers." Dat is wat meestal van een aanvoerder verwacht wordt en Emegha is vast en zeker van plan om niemand teleur te stellen.