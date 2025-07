Hét gerucht opnieuw aangewakkerd: 'Real Madrid heeft JPL-spits op het oog'

KRC Genk heeft al laten weten dat ze Tolu Arokodare zijn toptransfer willen gunnen. Dimitri De Condé houdt rekening met een vertrek en is al een opvolger aan het zoeken, zoveel is duidelijk.

En Genk heeft dus een goede onderhandelingspositie, waardoor ze de jackpot kunnen afwachten en enkel een voorstel kunnen aanvaarden waar ook speler en club zich goed kunnen bij voelen.

Een verhuis naar de Premier League, Bundesliga of Serie A? Dat zou allemaal goed kunnen, want er zijn heel wat topclubs die al spraken over interesse over Tolu Arokodare.

Per @nokai

Tolu Arokodare, Genk's forward, is on Real Madrid's Hidden List.

Young, strong, with physique and affordable.

Plan B, like JOSELU, but only if a striker leaves!

One of those names the club tracks in SILENCE, in case the market forces a quick move