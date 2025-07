Nicky Hayen geeft de namen voor topper in competitie: uiteraard geen Jashari bij Club, wél uitkijken naar ex-Ajax-speler

Club Brugge maakt zich op voor de eerste topper uit de competitie. Die zal het uiteraard zonder Jashari afwerken, want die zit met een transfer naar Milan in zijn hoofd.

Ardon Jashari heeft zich deze week wel weer opnieuw gemeld bij Club Brugge. Dat is al een eerste stap in het opnieuw professioneel omgaan met de situatie, maar dat maakt hem natuurlijk nog niet fysiek en mentaal klaar om paraat te zijn op de eerste speeldag van de JPL. Club Brugge ontvangt zondagavond Genk: meteen een topper.

Die hopen ze in het Jan Breydelstadion met drie punten af te sluiten en het is bekend welke namen hiervoor moeten zorgen. Dat zijn grotendeels de gevestigde waarden. Alle spelers die vorig weekend aan de aftrap kwamen in de Supercup tegen Union SG, zijn er opnieuw bij in de selectie van Club Brugge-trainer Nicky Hayen.

Forbs in selectie Club Brugge

Er is wel een nieuwkomer die hij in vergelijking met die partij nog aan zijn kern heeft kunnen toevoegen. Voormalig Ajax-speler Carlos Forbs komt in theorie ook in aanmerking voor speelminuten. Bij Ajax doen ze nogal smalend over hun ex-speler, maar Hayen verdedigt hem en prijst hem als iemand met veel snelheid en een actie.

Het is uitkijken of Hayen op deze kwaliteiten ook meteen een beroep zal doen tijdens de eerste speeldag van het nieuwe kampioenschap. Een aantal jeugdige spelers vallen in vergelijking met de Supercup dan weer af. Dani van den Heuvel, Samuel Gomez van Hoogen en Kaye Furo zullen zondagavond niet op het wedstrijdblad verschijnen.

Club kent belang van elk punt

Na het nipt mislopen van de titel vorig seizoen weten ze bij Club Brugge maar al te goed dat elk punt telt. Daarom zal de ploeg van Nicky Hayen dan ook gebrand zijn om met een driepunter van start te gaan tegen Genk.